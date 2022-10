Dois homens identificados pelas iniciais J.C.L., e I.S.N., foram presos na noite de domingo, 30, por policiais militares da Patrulha Reforço, logo após terem assaltado duas mulheres em uma casa no Bairro Moises de Freitas e deixado as vítimas amarradas dentro do banheiro da residência.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição fazia ronda de rotina pela Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), quando os militares observaram dois homens numa motoneta Biz, onde o condutor saiu de uma rua no Bairro Moises de Freitas em alta velocidade e acessou a Perimetral sentido residencial União, fato que chamou a atenção dos militares para abordá-los.

Porém, em primeiro momento o condutor não obedeceu a ordem para parar, mas ao chegar no residencial União, o condutor encostou.

Em revista nos ocupantes da motoneta foi localizado em suas cinturas duas armas de fogo, sendo: um revólver calibre 38 municiado e outro calibre 32 também municiado.

Indagados sobre as armas, os suspeitos relataram que estavam sendo ameaçados por membros de uma facção e por isso estavam armados.

Contudo, após conversa, a dupla confessou que havia roubado a motoneta e joias numa casa no Bairro Moises de Freitas e que havia deixado as vítimas, duas mulheres amarradas e trancadas no banheiro da residência.

Os militares da Patrulha Reforço foram ao local e libertaram as vítimas, que contaram que a dupla invadiu a casa de arma em punho e a todo momento as ameaçavam de morte.

Ainda segundo relatos, um dos bandidos falava ao celular com um comparsa e o chamava de “Territorial” que passava orientação a dupla.

Os suspeitos foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>