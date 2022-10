O pecuarista de Jaru Nilton Pelozato apostou um veículo Toyota Corolla 2019/20 com um médico de Ouro Preto do Oeste, que assinou um cheque de R$ 115 mil, em quem seria eleito presidente do Brasil nas Eleições 2022.

A aposta foi registrada em um cartório de notas de Ouro Preto, onde foi feita uma procuração autorizando a transferência do veículo em caso de vitória do Bolsonaro e o médico assinou um cheque no valor de R$ 115 mil.

Um intermediário, morador de Ouro Preto, que é amigo dos dois apostadores, ficou responsável em ficar com o Corolla e entregar ao médico caso Bolsonaro vencesse. Um depósito no valor de R$ 115 mil também foi feito pelo médico, que é morador de Ouro Preto, mas também trabalha em Jaru, na conta bancária do intermediário, para ser repassado ao pecuarista caso Lula fosse eleito.

Na noite deste domingo (30), após a apuração dos votos e a confirmação da vitória de Lula, o pecuarista foi a Ouro Preto buscar o seu veículo que havia deixado como garantia e nesta segunda-feira (31) a transferência dos R$ 115 mil deve ser realizada para ele pelo intermediário.