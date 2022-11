O vereador Samir Ali (Podemos), que atualmente ocupa a presidência da Câmara Municipal de Vilhena de forma interina, mas assume a função definitivamente em janeiro de 2023 para o biênio final da legislatura, concedeu entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, ocasião em que fez um balanço desses cem dias de gestão e falou sobre sua expectativa para o próximo ano, aproveitando a oportunidade para cumprimentar o prefeito eleito ontem concluir o atual período administrativo do Município.

HARMONIA E DIÁLOGO

Sobre a missão que lhe coube neste momento conturbado da política vilhenense, Samir declarou que foi uma honra estar à frente do Legislativo neste período importante, e que sua tarefa foi manter a harmonia e o diálogo entre os vereadores, e contribuir da melhor forma possível para que a população da cidade não fosse prejudicada em virtude dos problemas no Executivo.

“Trabalhamos no sentido de atravessar este momento da melhor forma possível, fazendo a nossa parte para que os serviços públicos e o atendimento à população não fossem severamente impactados negativamente pelas circunstâncias, e que a máquina pública não parasse. Então, a Câmara cumpriu o seu papel institucional, dando o suporte necessário para que as ações elementares do Município não sofressem tantos prejuízos”, avaliou.

Ele afirmou também que as contas da Casa foram mantidas em dia, tudo o que foi possível se economizar foi feito, e que a perspectiva é que o Legislativo consiga devolver quase R$ 3 milhões ao Executivo para investimentos nas áreas da saúde, educação e outras.

Samir também falou que neste período foram promovidas ações no sentido de agilizar a instalação da Escola do Legislativo na cidade, em parceria com a Assembleia Legislativa de Rondônia, o que resultará na oferta de cursos e treinamentos à servidores e à comunidade. Outra iniciativa foi a busca de aproximar a Câmara da população, promovendo ações comunitárias no espaço legislativo.

O presidente interino também aproveitou o momento para ir construindo a base sob a qual comandará a Câmara no próximo biênio, antecipando iniciativas para ganhar tempo, “e dessa forma já começarmos com tudo a partir de janeiro”.

RELAÇÃO COM O EXECUTIVO

Falando sobre o próximo ano, quando Vilhena também terá novo prefeito para o encerramento do mandato, Ali espera que a relação entre os poderes se mantenha de forma responsável e produtiva, com cada um cumprindo suas responsabilidades com respeito e diálogo.

“Temos de romper esse ciclo de incertezas e instabilidade política em nossa cidade, pois isso só traz problemas e atraso. A população merece ser respeitada, e é o que eu espero que aconteça a partir de agora. De minha parte, farei tudo para buscar o entendimento dentro da legalidade e com respeito às nossas obrigações institucionais, e espero que nos demais segmentos tal conduta seja mantida”, disse Samir, acrescentando que a cidade precisa investir e melhorar a prestação de serviços nos mais diversos setores da administração pública, citando saúde, educação e assistência social como prioridades.

PARABENIZOU DELEGADO FLORI

Fechando a entrevista, ele parabenizou a vitória do Delegado Flori Cordeiro, também do Podemos, na eleição suplementar deste domingo, 30, em Vilhena, frisando que irá atuar no sentido de manter a harmonia e o respeito entre os Poderes, além de trabalhar no sentido de dar sustentabilidade, dentro dos princípios institucionais, para que a administração realize suas ações e proporcione melhoria de vida à população.