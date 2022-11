Em discurso duríssimo, proferido logo após a confirmação da vitória de Marcos Rocha nas eleições de domingo, 30, o presidente estadual do União Brasil, coordenador da campanha e ex-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, não poupou críticas aos políticos e lideranças da sociedade que estavam engajados no projeto político de reeleição do governador Marcos Rocha e mudaram de lado no segundo turno, classificando-os como “ratos” e “traidores”.

Júnior falou também sobre as críticas que foram feitas contra ele e ao seu trabalho na campanha, destacando porém, que apesar do descrédito manifestado por alguns o União Brasil foi o grande vitorioso destas eleições, conquistando quatro vagas na Câmara Federal, cinco na Assembleia Legislativa, e ainda garantindo a permanência de Rocha no cargo por mais quatro anos.

Em determinado momento de sua fala, sem citar nomes, Júnior falou de lideranças que estiveram com Marcos Rocha no primeiro turno das eleições e depois do dia 03 debandaram para o lado do adversário. “Os ratos correram, os ratos já estão voltando, mas eles vão se lascar, porque rato e traidor nunca mais vão se criar no nosso meio”, disse.

Ele também agradeceu aos apoiadores, destacou o ímpeto do que ele classifica como “um time de Rocha”.

