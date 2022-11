Com o tema ‘Nossa Gente, Nossa Terra’, o Coral Sicoob Credisul encantou o público na noite de sábado, 29 de outubro, na apresentação realizada na Sala Expansão do Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, em Vilhena (RO).

A mostra musical trouxe diversos clássicos brasileiros que se destacaram nas vozes de Chico Buarque, Pixinguinha, Zé Ramalho, Renato Russo, Renato Teixeira, entre outros. O evento reuniu mais de 150 pessoas.

Para Ieda Nicolau, coordenadora geral do Coral Sicoob Credisul, o concerto trouxe canções que atravessam gerações. “A escolha do tema foi inspirada na última apresentação do grupo no encerramento do Sicoob Sabor, que tinha como tema ‘Ancestralidade’. Sentimos a necessidade de replicar a apresentação aberta ao público. Para isso, trouxemos canções clássicas da nossa cultura e gente”.

Ana Cássia Silvestre, regente do Coral Sicoob Credisul, explica que a apresentação foi uma forma de representar o povo brasileiro e trazer mensagens positivas. “O show foi feito de forma cronológica trazendo temas como amor, esperança, valorização da terra e exaltação aos romeiros e sertanejos. Ficamos muito surpresos com a recepção do público. Agradeço a Sicoob Credisul e toda a equipe envolvida pela iniciativa e promoção de ações como essa”, disse.

O Coral Sicoob Credisul é um projeto desenvolvido pela cooperativa Sicoob Credisul que busca por meio da música promover a cultura. Atualmente, o grupo é formado por 45 coristas, colaborados da cooperativa e pessoas da comunidade que participam gratuitamente. “Esse tipo de atividade impulsiona o desenvolvimento cultural da nossa cidade, além de proporcionar o acesso dos coralistas voluntários à técnica musical”, pontuou Ieda Nicolau.

A próxima apresentação do grupo acontecerá em dezembro, na tradicional Cantata de Natal Sicoob Credisul, em Vilhena (RO). Para participar do coral basta ter a partir de 15 anos. Os ensaios são realizados nas terças e quintas-feiras, das 18h30 às 19h30, no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, localizado na Av. Capitão Castro, 3112, Centro.