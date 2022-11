Os deputados estaduais reeleitos Ezequiel Neiva e Rosangela Donadon, ambos do União Brasil, foram fundamentais no aumento do número de votos do governador Marcos Rocha (União Brasil), na região do Cone Sul do Estado, na eleição do último domingo, 30.

Rocha foi reeleito ao cargo com um total de 458.370 votos, o que representa 52,47% do eleitorado votante. Por sua vez, Marcos Rogério obteve 415.278 votos, o que representa 47,53%.

Também com apoios significantes de lideranças, Marcos Rogério obteve mais votos na região no 2º turno, mas caiu proporcionalmente com relação ao 1º turno. O resultado nas urnas demonstrou que Rocha obteve um aumento de 30% dos votos na região em relação à diferença obtida por Rogério.

Em Vilhena, maior colégio eleitoral do Cone Sul, por exemplo, Marcos Rocha obteve, no 1º turno, 14.363 votos e, no 2º, 21.505. O aumento foi de 7.142 votos. Já Marcos Rogério obteve, no 1º turno, 21.365 votos e, no 2º, 25.285. O aumento foi de 3.920 votos.

Ao analisar a contagem geral dos municípios do Cone Sul, Marcos Rocha obteve, no 1º turno, 27.099 votos e, no 2º, 37.281. O aumento foi de 10.182 votos. Já Marcos Rogério obteve, no 1º turno, 34.511 votos e, no 2º, 42.288. O aumento foi de 7.777 votos.

Através das redes sociais, Rosangela Donadon parabenizou e disse que a reeleição representa a vontade popular. “Parabenizamos nosso governador Coronel Marcos Rocha e todos os que colaboraram em sua equipe de governo por terem proporcionado à nossa população esses quatro anos de união e progresso, reconhecidos e renovados nas urnas pelos cidadãos de Rondônia”, destacou.

Ezequiel também parabenizou Marcos Rocha pela reeleição.