O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, se filiou ao União Brasil na tarde desta segunda-feira, 31, em Porto Velho. Com a presença do presidente nacional da agremiação, o deputado federal Luciano Bivar e do vice-presidente nacional, o advogado Antônio Rueda, o ingresso oficial do prefeito Hildon à legenda foi realizado de forma discreta, com a presença de membros da executiva estadual e também do governador reeleito de Rondônia, o Coronel Marcos Rocha.

Com a entrada de Hildon ao partido, o União Brasil Rondônia se consolida como o partido mais forte do Estado com 24 prefeitos filiados, além de cinco deputados estaduais e quatro deputados federais. Os bons resultados da legenda mostram que o União Brasil é de fato um partido decisivo em qualquer processo eleitoral no Estado de Rondônia nos próximos quatro anos.

Isso porque a legenda representa a maior bancada da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), com 20,8% de representatividade no total. Se considerado o arco de alianças (partidos aliados que atuam de modo colaborativo) o União Brasil conta com mais da metade da Casa de Leis estadual ao seu lado. A bancada federal de Rondônia na Câmara Federal também é majoritariamente União Brasil.

O partido elegeu a metade dos deputados federais de Rondônia, ou seja: quatro de oito. Considerado o arco de alianças, são seis deputados do mesmo grupo.

O presidente estadual do União Brasil, Junior Gonçalves, explicou que os bons resultados do partido se deve a muito trabalho e o compromisso que tem com a população de Rondônia.

“Atuamos de forma comprometida com o desenvolvimento do Estado. Formamos um grupo novo, que não é enraizado na política. Estamos focados e comprometidos com o desenvolvimento de Rondônia, com a geração de emprego, renda e mais qualidade de vida ao cidadão. O foco do partido não é apenas política, mas a transformação do nosso Estado e a sua preparação para o futuro”, comentou.