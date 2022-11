Quatro dias depois de ter sido submetido a cirurgia, o prefeito interino de Vilhena, Ronildo Macedo (Podemos), esteve hoje fiscalizando ações de sua administração, vistoriando obras de recuperação de vias públicas e conferindo os preparativos de Finados no Cemitério Municipal.

O prefeito esteve na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, que está passando por obras de recapeamento asfáltico, incluindo o trecho entre a Casa Marechal Rondon e o parque de exposições, que há muitos anos se encontrava em estado de abandono.

Macedo ressaltou que os serviços que estão sendo executados agora atendem a uma antiga reivindicação popular, e que as obras estão sendo feitas em parceria com o governo do Estado, visando corrigir defeitos que há muito tempo comprometem a trafegabilidade da avenida, hoje um polo gastronômico da cidade.

Sobre os serviços de limpeza no Cemitério Municipal, Ronildo afirmou se tratar de uma justa homenagem do Município aos pioneiros e moradores da cidade cujos restos mortais jazem no local, retribuindo com respeito a tudo que estas pessoas fizeram em vida por Vilhena, proporcionando também às famílias plenas condições de reverenciar seus entes queridos por ocasião do Dia de Finados.