Na manhã desta terça-feira, 1, o Procurador-Geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira, determinou a instauração de procedimento investigatório com a finalidade de apurar os fatos noticiados a partir de uma matéria intitulada “PLANOS: Rondonienses sugerem ‘vaquinha’ para matar Lula”.

Chegou ao conhecimento do Ministério Pública de Rondônia (MP/RO) que referida campanha estaria sendo divulgada no âmbito do grupo do aplicativo de mensagens Whatsapp “#Paralisação Rondônia”.

Conforme apurado preliminarmente, um dos participantes do grupo sugeriu a criação de uma cota virtual, que teria como objetivo arrecadar recursos para contratar um atirador profissional para matar o Presidente da República eleito no último domingo (30/10).

Em seu despacho, o Chefe do MP encaminhou o procedimento investigatório ao Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública da Instituição (GAESP) para que, com o auxílio da Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos, tome as providências que o caso requer.

Ivanildo de Oliveira pontuou que “como curador do regime democrático, cabe ao Ministério Público garantir o efetivo cumprimento do que restou decidido nas eleições. E, como defensor da ordem jurídica, o MP adotará as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das leis e a punição de todos que as violarem” (leia mais AQUI).