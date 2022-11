A escola municipal Professor Luiz Benvenoto Dala Costa, localizada na Rua Senador Olavo Pires, no distrito de Alto Guarajus, em Corumbiara, foi alvo de vandalismo no último sábado, 29, às vésperas de eleição.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, duas garotas de 9 anos, que estudam no colégio, teriam pulado o muro e as janelas de duas salas de aulas para praticarem o vandalismo.

As imagens mostram o rastro de destruição que as duas garotas deixaram tanto nas salas, quanto nos corredores. Elas só não conseguiram entrar nas salas que estavam as urnas eletrônicas.

Ainda segundo informação, a escola tem vigia, mas no momento da invasão o guarda não estava no local.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.

>>>Vídeo abaixo:

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>