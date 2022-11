Na manhã desta quinta-feira, 3, Charif Mohamed, gerente do Sebrae e Joares Soares, Secretário de Industria e Comércio, visitaram a redação do Extra e Rondônia, onde falaram sobre o lançamento do 3º Conexão Sebrae, em Vilhena.

Charif explica que o evento foi criado para fomentar o comércio local e divulgar empresas e marcas, além de estimular comerciantes, investidores, empreendedores e profissionais de todos os segmentos.

De acordo com Charif, este ano praticamente dobrou o número de empresas participantes, cerca de 105 comércios já confirmaram presença no evento, que terá quatro dias e acontece no Park Shopping Vilhena.

Segundo o Secretário de Indústria e Comércio, Joares Soares, o apoio da prefeitura é de suma importância, haja vista, a fomentação e agregação de valores para o pequeno e médio empresário para divulgar seus produtos e marcas.

O evento tem apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Rondônia (OCB/RO), Meta Engenharia e Jornal Extra de Rondônia.

Durante o evento, terá palestras, exposições, apresentações artísticas, desfiles, mostras de inovação, show de rock, oportunidades de negócios, estandes empresariais, muita inovação e tecnologia.

O evento acontece entre os dias 17 e 20 de novembro com entrada gratuita. Inscrições podem ser feitas pelo link: www.bit.ly/conexaoinscricao2022.

