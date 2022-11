Um homem de 28 anos, que já foi detido por perturbação do sossego e ameaça, foi detido novamente pelo mesmo crime, em Colorado do Oeste.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) foi chamada para averiguar um caso de perturbação do sossego, em uma casa localizada na Rua Paraná, no Bairro São José, em Colorado do Oeste.

Contudo, ao chegar no local, a polícia constatou que o volume do som estava muito alto e com isso, incomodando os vizinhos.

Porém, ao chamar o rapaz para conversar, o mesmo começou a proferir palavras de baixo calão contra os militares e ameaçou um deles, dizendo, “vou te pegar quando estiver sem farda”.

Além do som alto, o rapaz estava consumindo bebidas alcoólicas e ficou descontrolado com a presença da polícia, obrigando os PMs a usarem da força moderada para contê-lo e algemá-lo.

O jovem e a aparelhagem do som foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.