Acidente envolvendo uma moto e um carro aconteceu na tarde desta quinta-feira, 3, na Rua 1504 com a Avenida 731, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da motoneta Biz trafegava pela 731, sentido Juína, quando no cruzamento com a 1504, colidiu com o carro, no qual a motorista seguia sentido Porto Velho.

Na colisão, a moto ficou embaixo do carro. O motoqueiro sofreu politraumatismo e foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiro ao pronto-socorro do Hospital Regional.