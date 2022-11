O Ministério Público (MP), por meio do Coordenador do Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública, Promotor de Justiça Tiago Cadore, encaminhou uma notificação ao Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, Rommel Dantas, nessa quarta-feira (2/11).

No documento, o Promotor solicita que a PRF adote as providências necessárias para garantir a circulação regular dos caminhões de combustível, inclusive mediante escolta, se for o caso, para que possam levar o produto até os 51 (cinquenta e um) municípios do interior de Rondônia.

A notificação veio depois que o MPRO recebeu pedidos de alguns prefeitos, que alegam que cidades estão totalmente ou parcialmente desabastecidas, em função das paralisações nas rodovias federais e estaduais, desde o último domingo, (30/10).

Os chefes do Executivo informaram que a situação se agrava em função de faltar combustível para ambulâncias transportarem pacientes para municípios maiores ou mesmo para a capital.

A falta de combustível, conforme narram os prefeitos, também atinge ônibus que fazem o transporte de estudantes de áreas rurais para a cidade.