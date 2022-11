A Polícia Militar (PM) com apoio do Núcleo de Inteligência (NI) recuperou objetos furtados em casa na Rua Rondônia, no Bairro São José, em Colorado do Oeste.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima tinha registrado ocorrência no dia 22 de outubro, onde na ocasião contou que alguém havia entrado em sua casa e furtado um televisor e um monitor.

Contudo, após investigação, os policiais localizaram os objetos escondidos em sacolas plásticas próximas à pista do aeroporto.

Os objetos foram levados para a delegacia de Polícia Civil, para posteriormente ser ressarcidos a proprietária.