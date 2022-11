A Prefeitura do Município de Alvorada do Oeste/RO adquiriu nesta semana um cortador de grama dirigível, para cuidar melhor dos gramados de ruas, avenidas e campos de futebol do município.

É uma emenda liberado pelo deputado estadual Luizinho Goebel (PSC), através do governo de Estado, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER/RO), no valor de R$ 70 mil, que teve por objetivo a aquisição do equipamento.

Para o prefeito Vanderlei Tecchio (União Brasil), o trator cortador de grama dirigível, já está sendo utilizado pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (SEMOURB) e irá reforçar os serviços de manutenção e na conservação de limpezas de praças e os gramados dos canteiros centrais, proporcionando o embelezamento da cidade, com mais agilidade e qualidade no serviço, disse o prefeito Tecchio.

O pedido da liberação do recurso para aquisição do trator cortador de grama dirigível, giro zero é do vereador Aldione do Alto Alegre (PV), o vereador enfatizou a importância do recurso para o benefício do povo alvoradense.

O deputado Luizinho Goebel, afirmou o compromisso com toda a população do Estado de Rondônia, sempre engajado na destinação de recursos para a qualidade de vida do cidadão rondoniense. “Nosso gabinete na Assembleia Legislativa estará sempre à disposição, porque é de suma importância saber das demandas de cada município e assim direcionar as emendas, conforme as prioridades das gestões municipais e outras instituições públicas que prestam serviços à população”, enfatizou Goebel.