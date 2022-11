Um adolescente de 16 anos foi detido por policiais militares, após protagonizar fuga alucinada, em Colorado do Oeste.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição fazia ronda de rotina pela Rua Tupinambás, no Bairro Cruzeiro, quando os militares observaram um homem que conduzia uma motocicleta Honda CG 125, com o farol desligado e alta velocidade.

Com isso, foi feito acompanhamento ao suspeito e dada ordem de parada, mas o motoqueiro não obedeceu e empreendeu fuga por várias ruas e avenidas desrespeitando a sinalização de trânsito e cometendo diversas infrações, além de colocar sua vida em risco e de terceiros.

Após intensa perseguição, o condutor perdeu o controle e caiu, sendo capturado e apreendido. Ele foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada. Após foi entregue a sua genitora.