Através do decreto nº 393, o prefeito José Ribamar determinou a suspensão de aulas presenciais substituindo por remotas no sistema de ensino do município de Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia.

A justificativa, destaca o decreto, deve-se às manifestações e protestos por todo o país, com a interdição e bloqueio de algumas rodovias federais e estaduais. Ele considerou a falta de alguns produtos essenciais e indispensáveis para o pleno desenvolvimento das atividades educacionais, citando a falta de abastecimento de ônibus escolares.

“Nesse período, os servidores realizarão preferencialmente trabalho remoto (home-office) devendo permanecer, atentos às comunicações e solicitações enviadas pelas chefias imediatas, através de contato telefônico, mensagens e e-mail”, explica o decreto.

>>> LEIA, ABAIXO, O DECRETO NA ÍNTEGRA: