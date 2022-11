A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta quinta feira (3) as sedes e os grupos da Copinha 2023. Os jogos iniciam no dia 2 de janeiro e segue até 25 de janeiro data da final da competição.

No total são 128 equipes na competição, todas divididas em 32 grupos com quatro times. Os dois melhores avançam à fase de mata – mata.

Real Ariquemes e Porto Velho representam Rondônia na competição, a equipe do Vale do Jamari ficou na sede de Tanabi no grupo 1 e a Locomotiva em Marília no grupo 17.

Veja os dois grupos das equipes de Rondônia: