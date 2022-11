Por volta das 17h30 desta sexta-feira, 4, a “Tropa de Choque” chegou à cidade de Vilhena para desobstruir a BR-364, ocupada a seis dias por manifestantes após as eleições.

O movimento não tem um líder, homens, mulheres, adolescentes, crianças e até indígenas estão acampados as margens da rodovia em protesto ordeiro.

Contudo, segundo alguns manifestantes que conversaram com a reportagem do Extra de Rondônia, relataram que não há baderna e sim uma manifestação pacífica em prol da democracia, liberdade de expressão, além de muitos acreditarem que houve fraude nas eleições .

Ainda de acordo com informações dos manifestantes o trânsito estava sendo controlado no sistema PARE/SIGA, a cada meia hora. Porém, a fila nos dois sentidos da rodovia chegou a aproximadamente 15 Km.

Assim que a “Tropa de Choque” chegou o Comandante do Batalhão foi ao microfone do carro de som e falou por cerca de 20 minutos com os manifestantes, mostrou a ordem Judicial para desobstrução da rodovia e pediu colaboração dos manifestantes para que liberassem totalmente a via e assim evitar o confronto com a força policial.

Algum tempo após a fala do comandante, mesmo com algumas pessoas contrárias, a via foi liberada nos dois sentidos e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) organizou o tráfego.

Todavia, ainda não se sabe como os manifestantes vão se comportar de agora em diante, haja vista, que não há informações se a “Tropa de Choque” vai pernoitar em Vilhena.

