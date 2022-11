O coordenador do curso de psicologia das Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA), Hudson dos Santos, visitou a redação do Extra de Rondônia para falar do Curso de psicologia da FIMCA Vilhena, além de divulgar que muito em breve será inaugurada a Clínica Escola.

A Clínica Escola de Psicologia da FIMCA Vilhena, irá oferecer atendimento gratuito para a comunidade, aplicando na prática técnicas aprendidas em sala de aula. Um espaço para os estudantes realizarem estágios clínicos, agregando ainda mais no desenvolvimento dos futuros profissionais, alinhando uma importante conexão do estudando com a pesquisa de extensão.

Coordenador Hudson destaca o curso de psicologia da FIMCA Vilhena, ressalta a infraestrutura da instituição que é uma das mais modernas da região, o corpo docente qualificado, as aulas práticas e aulas com disciplinas 100% presenciais. Sem dúvidas são grandes diferenciais que as Faculdades Aparício Carvalho FIMCA Vilhena trazem para os acadêmicos, professores e comunidade. Com dedicação e respeito ao ensino superior.

“Desde o primeiro semestre realizamos atividades práticas, projetos de extensões, nosso foco sempre foi que, mesmo nas disciplinas mais teóricas, nunca faltasse atividades voltadas para a prática também”, pontua o coordenador. A comunidade terá um lugar para serem assistidos tanto no atendimento individual, quanto aos desenvolvimentos em grupos. Os acadêmicos vão poder estar afetivamente atendendo, mas terão todo o suporte e supervisão de um profissional. Em nenhum dos estágios os acadêmicos ficam sozinhos na prática e são assistidos pelos profissionais que acompanham”, finaliza Hudson.

A Clínica Escola Funcionará na própria instituição e os agendamentos serão feitos por telefone. Atualmente, a FIMCA disponibiliza os seguintes cursos: Fisioterapia, Enfermagem, Engenharia Civil, Educação Física, Odontologia, Direito, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Farmácia, Arquitetura e Urbanismo, Psicologia, Engenharia da Computação, Medicina Veterinária.

OUTRAS FORMAS DE INGRESSAR NA FIMCA

(Nota do ENEM / 2 graduação / FIES / Prouni e “Bolsa Aceduca” com até 70% de desconto)

A Associação Educacional e Assistencial Dr. Aparício Carvalho de Moraes, no cumprimento da sua missão Institucional de promover o acesso de jovens ao ensino superior, firmou convênio com as Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA), Unidades de Porto Velho, Unidade de Vilhena, Faculdade Metropolitana e com a Faculdade de Educação de Jaru (FIMCA) Unicentro, para concessão de bolsas de estudos não reembolsáveis, podendo alcançar desconto de até 50% dependendo dos dados sócio-econômicos do candidato. Todos os cursos oferecidos pela instituição têm um porcentual de desconto.

A FIMCA está localizada na Rua Marques Henrique, 625, no centro de Vilhena. Mais informações serão fornecidas através do telefone (69) 3322-8966.