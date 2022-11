Com a vitória sobre o Fortaleza, o Palmeiras conquistou e festejou o seu 11º Campeonato Brasileiro na história. Porém, o Verdão ainda tem recordes para bater nesta edição do torneio faltando três rodadas.

A equipe comandada por Abel Ferreira tem 22 vitórias e 11 empates, acumulou 77 pontos e pode chegar a 86 – se tornaria o segundo melhor no quesito, atrás apenas do Flamengo, de 2019, com 90 em 38 rodadas.

O Alviverde ainda pode ser o único campeão invicto fora do Allianz Parque. Atualmente, são 17 partidas com dez vitórias e outros sete empates. Os confrontos restantes serão contra o Cuiabá, neste domingo (6), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal e o Internacional, no dia 13 novembro, no Beira-Rio.

Já com o título, o Palmeiras ainda tenta algo conseguido apenas pelo o Corinthians, em 2015, que liderou em todos os quesitos. Ou seja, maior pontuador, melhor defesa, ataque, mais vitórias, menos derrotas, melhor mandante e visitante. Sem contar os turnos. Neste momento, o Verdão segue na primeira colocação dessas estatísticas.

Confira os dois melhores nas estatítiscas nesta edição do Campeonato Brasileiro:

Melhor Visitante:

1º Palmeiras – 37 pontos (17 jogos)

2º Fluminense – 28 (18 jogos)

Melhor Mandante

1º Palmeiras – 40 pontos (18 jogos)

2º Internacional – 38 (17 jogos)

Primeiro Turno

1º Palmeiras – 39 pontos

2º Corinthians – 35

Segundo Turno

1º Palmeiras – 38 pontos

2º Internacional – 34

Melhor Ataque

Palmeiras – 63 gols

Flamengo – 57

Melhor Defesa

Palmeiras – 22 gols sofridos

Internacional – 31

Palmeiras campeão brasileiro; confira os principais destaques do título