A Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) realiza vários serviços para os pequenos produtores rurais através do programa “Porteira Adentro”.

Apenas nos meses de setembro e outubro, a secretaria realizou 308 atendimentos. O programa oferece serviços como gradagem, manutenção de estradas, destocamento, abertura de tanques de peixes, implantação de bebedouros para gado, transporte de adubo, calcário e realização de aterro com caminhão caçamba.

O secretário municipal de Agricultura (Semagri), Josias Alves da Silva, explica que o programa “Porteira Adentro” atende todos os pequenos produtores do município. “Nossa preocupação é que cada produtor seja bem atendido e estamos conseguindo atender as demandas de toda a zona rural. Temos uma patrulha mecanizada que percorre as propriedades oferecendo serviços do programa a todos que precisam. É algo que faz muita diferença para um produtor que não tem como pagar os valores do mercado no aluguel de máquinas particulares. O prefeito Ronildo Macedo me deu a missão de atender o pequeno produtor e estamos fazendo isso todos dias com minha equipe de campo”, salientou o titular da pasta.

O produtor José Franciso, disse que está agradecida com o serviço que as maquinas da Semagri realizaram em sua propriedade. “Graças a Deus, pude ser atendido pelo ‘Porteira Adentro’, há meses estava esperando a patrulha mecanizada da Semagri para realizar o serviço carreador na minha propriedade, praticamente estamos em épocas de chuvas. O pessoal de campo da Semagri está de parabéns e só tenho a agradecer ao secretário Josias e a toda sua equipe que nos atendeu a através do programa”, produtor José.

Para ser beneficiado com o programa, o produtor rural deverá fazer um cadastro na Semagri ou na Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), portanto os documentos de escritura ou título da terra, além de cópia do RG e CPF. Os documentos devem estar no nome da pessoa que requisitar os serviços. Em outros casos como contrato, arrendamento e cedência da terra é necessário procurar a secretaria para análise da documentação.