Acidente aconteceu por volta das 11h15, deste sábado, 5, na Avenida Melvin Jones, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com as imagens gravadas por câmeras de segurança de um comércio próximo ao local do acidente, o condutor da motocicleta que trafegava pela Avenida Melvin Jones, sentido Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), ultrapassou um veículo pela direita, rampou o quebra-molas e bateu no meio de um carro que cruzava a via sentido, Porto Velho.

Após a colisão, o motoqueiro se levantou, aparentemente não sofreu ferimentos.