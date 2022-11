Acidente envolvendo uma motoneta Biz e uma Bros aconteceu na tarde deste domingo, 6, no cruzamento da Avenida Rondônia, com a Rua Ceará, divisa dos bairros Jardim das Oliveiras e Parque Industrial Novo Tempo (setor 19), em Vilhena.

De acordo com informações apuradas no local pela reportagem Extra de Rondônia, a condutora da Bros seguia pela Avenida Rondônia, sentido BR-174, quando no cruzamento com a Rua Ceará, colidiu com a motoneta Biz, no qual o condutor transitava sentido Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral).

No choque, a condutora sofreu escoriações pelo corpo, estava meio desorientada e reclamava de fortes dores na cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas a mulher não quis ser levada ao pronto-socorro do Hospital Regional.