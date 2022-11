Em continuidade a tradição, o 1º Batalhão de Polícia Militar realizará, dia 4 de dezembro de 2022, a partir das 6 horas, em Porto Velho, a 4ª Corrida Batalhão Rondon, em parceria com a Podium Sport.

Poderão participar da corrida os atletas dos sexos feminino e masculino, regularmente inscritos de acordo com o regulamento oficial da corrida.

O atleta também poderá realizar o percurso caminhando, desde que respeite o limite do tempo estabelecido de 2 horas para a chegada.

A corrida será disputada nas distâncias de 5 e 10 km, que serão amplamente divulgadas nas redes sociais e site www.podium-sport.com.br. A corrida terá a duração máxima de 2 horas.

A 4ª Corrida Batalhão Rondon, será disputada nas categorias:

COMUNIDADE EM GERAL (Feminino/Masculino)

* Caminhada de 5 km*

* Corrida de 5km e 10km:

SEGURANÇA PÚBLICA (ART. 144 CF. PM, CBM, PF, PRF, PFF e PC, além do DEPEN e Forças Armadas feminino e masculino)

* Corrida de 10km:

A premiação da 4ª Corrida Batalhão Rondon será distribuída da seguinte forma:

1) Comunidade em geral (Feminino/Masculino)

· Corrida de 5 km e 10 km

– Os cinco primeiros de cada distância receberão troféus

Haverá premiação para os três primeiros colocados por categoria IDADES, sendo distribuídas no seguinte formato:

– até 35 anos;

– de 36 a 45 anos;

– de 46 a 55 anos

– + de 56 anos.

2) Segurança Pública (ART. 144 CF. PM, CBM, PF, PRF, PFF e PC, além do DEPEN e Forças Armadas, feminino e masculino)

· Corrida de 10 km:

– Os cinco primeiros receberão troféus.

Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de “finisher”.

Os resultados oficiais da corrida serão informados através do site oficial do evento www.podiumsport.com.br no prazo de 96 horas após o término da corrida.

Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da corrida com autorização por escrito com firma reconhecida do pai, da mãe ou de responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento de identidade no momento da retirada do kit.

Em cumprimento às Regras Oficiais da IAAF, segue a idade mínima para atletas participarem de corridas de rua:

1 – Provas com percurso até 5km: 14 (catorze) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova;

2 – Provas com percurso menor que 10km: 16 (dezesseis) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova;

A inscrição do 4ª CORRIDA BATALHÃO RONDON é individual e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação.

As inscrições somente serão realizadas pela internet através do site WWW.SYMPLA.COM, https://www.sympla.com.br/evento/4-corrida-rondon/1726761 poderão sofrer reajustes durante o período de inscrições de acordo com os critérios definidos pela organização.

O kit será entregue somente para atleta inscrito (a), mediante apresentação do protocolo de retirada de kit impresso e assinado, e de um documento original com foto no 1º Batalhão Rondon, Rua Major Amarante, 571, Centro – Porto Velho, RO.

Podium Sport eventos esportivos: Telefone whatsapp (69) 98111-6380 Email podium.sport.pvh@gmail.com, Site www.podiumsport.com.br