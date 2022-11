Em nota enviada à imprensa, associações e lideranças indígenas se solidarizaram com a procuradora do Ministério Público Federal, Gisele Bleggi, que, no final de semana, esteve em Vilhena para tentar dialogar com manifestantes que bloqueiam a BR-364, na entrada da cidade.

O grupo repudia a manifestação e a chama de “ato antidemocrático para tentar burlar a Eleição Eleitoral de 2022”.

>>> Leia a nota abaixo:

Organização dos Povos Indígenas de Rondônia e Noroeste do Mato Grosso – OPIROMA. Expressamos nossa solidariedade a Dra. Gisele, procuradora do MPF/RO, que tem defendido e garantido o nosso direito no estado de Rondônia e sempre esteve à frente para a defesa de nossos territórios sagrado.

Reafirmamos nosso REPUDIO contra a manifestação que ocorre na BR 364 em Vilhena e Região não pactuamos com as atitudes de “lideranças que atua na ilegalidade,” não obedecendo o direito de Ir e vir do cidadão Rondoniense, causando a desordem social.

Esta manifestação é mais um ato antidemocrático para tentar burlar a Eleição Eleitoral de 2022 e ferir a Constituição Federal e a Democracia de escolher os nossos representantes legislativos e executivo dos estados e de nosso país Brasil.

Nós, lideranças Indígenas e Presidentes das Associações Indígenas dos Territórios Indígenas em Rondônia, afirmamos que os indígenas que estão nesta manifestação não representa os povos indígenas originários de Rondônia e não nos representa.

Assinam a Nota:

AIXX – Associação Indígena Terena – Xyry Xyri Antônio Puruborá – Liderança do Povo Puburorá André Jabuti – Liderança do Povo Jabuti

Iliandro Sabanê – Liderança Jovem

Associação do Povo Cinta Larga – PATJAMAAJ

Rozilene Magipo dos Santos – Representante do Povo Sakirabiar Nimon Oro Eu – Liderança do Povo Oro Eu

Associação dos Povos Indígenas Aikanã, Latundê e Kwasá Associação do Povo Karitiana

Rosa Maria Guarassugwê – Liderança do Povo Guarassugwê Almir Suruí – Cacique Geral do Povo Paiter/Suruí

Associação Indígena Mapãy Payû Karo

Associação Indígena Ma’payrap Karorap

Associação Indígena Karo Paygap

Associação Metareilá do Povo Indígena Suruí

Associação do Povo Uru Eu Wau Wau – JUPAÚ Organização do Povo Cassupá e Salamái – OPICS Anderson Suruí – Cacique do Povo Paiter/Suruí Associação Indígena MAXAJÃ do Povo Puruborá

Ezequiel Cinta Larga – Liderança do Povo Cinta Larga Ronaldo Oro Waram Xijein – Liderança Oro Waram Xijein Edimilson Oro Waram Xijein – Liderança Oro Waram Xijein Delson Gavião – Liderança do Povo Gavião

Héliton Tinhawamba Gavião – Cacique Geral do Povo Ikolo’ehj – Gavião Silmara Kaxarari – Liderança Kaxarari

Cleidaiana de Freitas Leite – Liderança do Povo Migueleno

Associação dos Povos Indígenas Karipuna

Porto Velho-RO, 05 de Novembro de 2022.