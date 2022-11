A atleta vilhenense Marya Rita Andrade Cardoso dos Santos, de 12 anos, conquistou a medalha de ouro no Jogos Escolares Brasileiros (JEBS). A competição aconteceu entre os dias 2 e 4 de novembro.

O JEBS é o maior evento de competição escolar do país e este ano teve como sede o Rio de Janeiro.

Marya Rita que é aluna do Colégio Militar Almirante Tamandaré, do bairro Cristo Rei, em Vilhena foi a única atleta a trazer medalha no Karatê para Rondônia.

A competição contou com cinco atletas representando o Cone Sul de Rondônia, sendo três de Vilhena, dois da Academia Champions e uma da Pequeno Dragão.

O sensei Flávio Gomes e a sensei Bruna Vilela foram os técnicos do estado. Eles agradeceram o presidente da Federação Escolar FEERO de Rondônia, Antônio Marques Nunes pelo apoio na competição.

A equipe da Academia Champions conta com parceria e apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Vilhena.