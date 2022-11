A Prefeitura de Vilhena, através da Secretária Municipal de Saúde (Semus), adquiriu, por meio de recurso próprio, uma Van para atender os pacientes Casa de Apoio de Porto Velho.

A entrega do veículo foi realizada na última sexta-feira, 04, no paço municipal, com a presença do Presidente da Câmara do Legislativo Municipal, Samir Ali, e os vereadores Zé Duda, Wilson Tabalipa, Pedrinho Sanches, Nica Cabo João, o Secretário Adjunto de Saúde, Wueliton Castilho, e servidores da saúde.

O vereador, Pedrinho Sanches, destacou parabenizando a gestão do prefeito Ronildo Macedo, pela aquisição da Van com recurso próprio do executivo municipal. “Nós, vereadores, sabemos quanto tem sido uma reclamação constante da falta de transporte para pacientes que ficam na Casa de Apoio. E, estou feliz que agora, tem um veículo exclusivo para transportar esses pacientes que ficam na Casa de Apoio”, concluiu o Pedrinho

O secretário Adjunto de Saúde, Wueliton Castilho, ressaltou em nome do Prefeito Ronildo Macedo, que a Van vai contemplar os pacientes da Casa de Apoio. “Só tenho agradecer os vereadores presentes e dizer que Secretaria de Saúde está à disposição e que essa parceria continue para trazer mais recursos para saúde do nosso município”, finalizou Wueliton.

A Casa de Apoio da Prefeitura de Vilhena em Porto Velho é um espaço mantido com recurso da Prefeitura de Vilhena, que disponibiliza conforto, higiene e segurança para os adoentados que precisam de um lugar para ficar na capital do Estado e não tem condições de se manter sozinhos durante o tratamento.