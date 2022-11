Durante o patrulhamento na rua Miguel Cervantes, condomínio Morar Melhor, bairro Aeroclube, no município de Porto Velho, por volta das 11 horas do sábado, 5, a Polícia Militar, por meio de policiais militares da Companhia Independente de Buritis, realizou uma abordagem no veículo, Honda City, cor prata, placa NEB-2268, e no seu condutor identificado por F. S. F..