Destacando uma série de considerações, o prefeito José Ribamar de Oliveira (PSB) revogou o decreto que assinou na última sexta-feira, 4, e manteve as aulas presenciais no município de Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia.

No referido decreto, o prefeito justificou a substituição de aulas presenciais por remotas, que iniciaria nesta segunda-feira, 7, devido às manifestações e protestos por todo o país, e falta de alguns produtos essenciais e indispensáveis para o pleno desenvolvimento das atividades educacionais, citando a falta de abastecimento de ônibus escolares (leia mais AQUI).

Agora, no novo decreto, o prefeito destaca a garantia dos direitos ao desenvolvimento pleno das crianças e que a interrupção das aulas presenciais impactará inclusive na aplicação das provas do Sistema Permanente de Avaliação do Estado de Rondônia (SAERO), “devendo as aulas remotas serem adotadas quando não houver alternativa viável para as aulas presenciais e quando houver risco à saúde e integridade dos próprios estudantes”.

Assim, o mandatário municipal recomendou aos pais ou responsáveis pelos alunos matriculados nas escolas municipais pertencentes à área rural, que na linha onde não tiver o transporte escolar, busquem soluções alternativas para levá-los até a Instituição de Ensino, objetivando com isso, evitar a evasão escolar.

>>> LEIA O DECRETO ABAIXO: