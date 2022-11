A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) irá realizar no período de 21 a 25 de novembro a primeira edição do UNIR de Portas Abertas, um evento que busca apresentar a Universidade para os alunos de ensino médio das escolas públicas e privadas de todo o estado.

A intenção é mostrar os cursos ofertados gratuitamente nos oito campi da UNIR, as formas de ingresso, a estrutura disponível de salas de aula, laboratórios, bibliotecas e demais espaços para que os alunos conheçam as opções e se informem sobre a possibilidade de estudar em uma universidade pública federal.

O evento também faz parte das comemorações dos 40 anos da UNIR, completados em 2022, ediversas ações foram e continuam sendo realizadas, a exemplo da mostra de cursos, “no intuito de reforçar nossos princípios norteadores, como ser e gerar impacto social e de transformação da sociedade, buscando, cada vez mais, a integração com a comunidade”, explica a diretora de extensão e cultura da Procea/UNIR, professora Marília Pimentel Cotinguiba, concluindo que por esse motivo “a UNIR abre as suas portas para que a sociedade rondoniense possa conhecer e participar das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão desenvolvidas na Universidade”.

Inscrições

O UNIR de Portas Abertas é um evento totalmente gratuito e aberto ao público em geral.Para o campus de Porto Velho a Procea está buscando parcerias para conseguir ônibus para levar os alunos até olocal do evento. Por esse motivo, as escolas públicas ou privadas que desejarem levar seus alunos para a mostra de cursos podem realizar a inscrição por meio do preenchimento do formulário disponível neste link, até o dia 10 de novembro de 2022.As inscrições devem ser feitas pelos diretores ou coordenadores das escolas, que precisam informar contatos da instituição e a quantidade de alunos participantes.

Todas as demais pessoas da comunidade que tiverem interesse e puderem se deslocar até o campus, por transporte particular ou por transporte público, podem participar da mostra de cursos, sem necessidade de inscrição.Vale lembrar que a Linha 211 – Campus Unir, do transporte coletivo do município de Porto Velho, faz o trajeto de ida e volta para o campus.

Programação no campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho

No campus UNIR de Porto Velho, as atividades serão presenciais, nos dias 22 e 23/11, das 9h às 17h, com stands dos cursos no ginásio Tatuzão. Durante os dois dias do evento os visitantes poderão participar de oficinas, palestras, shows, saraus, visitas aos laboratórios de pesquisa, entre outras atividades quepossibilitam conhecer o campus e a vida universitária por meio do diálogo com professores, acadêmicos e servidores da instituição.

Programação nos campi do interior

Já a programação para as cidades do interior onde a UNIR possui campi (Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena) será divulgada em breve no site www.unir.br.