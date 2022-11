Gabrielly Silva Pereira e Maria Eduarda Luciana, ambas de 13 anos, estudantes da Escola Maria Socorro Viana, cursando 8º série, serão as representantes de Rondônia nos Jogos Escolares Brasileiros. Elas vão competir na modalidade de luta livre (wrestling) e jiu-jitsu.

As competições tiveram início no dia 02 e se encerram no próximo dia 14 de novembro, e conta com uma participação de 5.600 estudantes, representando os mais de cinco mil municípios brasileiros.

O diretor da Escola Maria Socorro Viana, Willian, afirmou que sente muito orgulho de alunos de sua escola conseguirem se qualificar para tão importante competição, representando tanto o município de Cacoal, quanto o nosso Estado de Rondônia.

Ambas as alunas, que viajam nesta terça-feira rumo a Porto Velho e de onde pegam o avião com destino ao Rio de Janeiro, afirmaram que estão bastante confiantes. Elas afirmam que vão dar o máximo de si para que o município e o Estado sejam muito bem representados.

O prefeito Adailton Fúria desejou sorte às duas atletas e falou sobre a importância dos estudantes da rede municipal se empenharem tanto no aprendizado das matérias de sua grade curricular, como também se esforçarem em colocar em prática o seu talento nato para outras atividades como o esporte (que é o caso dessas duas alunas), arte, cultura, etc.

As modalidades que fazem parte do JEBs 2022 são: badminton, ginástica artística, ginástica rítmica, xadrez, tênis de mesa, vôlei, basquete, futsal, handebol, judô, taekwondo, caratê, wrestling, vôlei de praia, atletismo, ciclismo e natação. Também serão realizadas provas de atletismo paralímpico e demonstradas disputas de surfe, skate e break dance. Dentre os 5.658 inscritos, 2.839 são meninas e 2.819 meninos.

Já foram realizadas 18 edições dos JEB’s, de 1976 a 2004. Após 17 anos parado, o evento voltou a ocorrer em 2021.