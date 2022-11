EXCESSO

Mesmo que algumas autoridades de Rondônia evitem condenar publicamente a baderna promovida pelos extremistas que protestam contra o resultado das urnas fechando as BRs, já passou da hora de dar um basta nos excessos desses malucos autodenominados “patriotas”. Há quem diga que é um movimento pacífico garantido pela carta magna. Mentira. É um movimento truculento que faz apologia à violência e que exige um golpe militar para impedir a posse do presidente eleito num atentado claro à Constituição.

BADERNEIROS

Portanto, além de obstruir as rodovias impedindo o direito do cidadão de ir e vir, os amotinados propõem uma ruptura ao texto constitucional com desobediência civil. Ambos são crimes, comprovando que na baderna instalada não há nada de pacífico e que parte das autoridades é leniente com esses baderneiros, sendo que em algum momento todos responderão, uns pela ação outros pela omissão.

FRACASSO

Embora o movimento dos insurretos tenha causado balbúrdia em algumas rodovias, em Rondônia o movimento persiste em fechar rodovias numa articulação de meia dúzia de empresários fanáticos. Mas todos sabem que a zoada foi maior que a adesão e é um movimento fracassado.

GOLPE

Alguém tem que chamar essa turma ensandecida e avisar que não há clima nacional e tampouco internacional para uma intervenção militar sem que haja consequência política e econômica para o país. O que defendem é indefensável e o resultado das eleições nacionais foi reconhecido pelas instituições brasileiras e organismos internacionais. Não há justa causa para a aventura que os extremistas almejam. Cedo ou tarde vão perceber que foram vítimas de um golpe alimentado pelas redes sociais por fake news e vão colocar o rabo entre as pernas para retornarem aos lares.

SEXISMO

Nos grupos de WhatsApp os organizadores do movimento baderneiro atacaram de forma sexista a procuradora do Ministério Público Federal Gisele Dias Bleggi Cunha, responsável também pela desobstrução das rodovias. Fotos da procuradora foram repassadas nos grupos com áudios preconceituosos em razão da sua condição de mulher.

DESVAIRADOS

Aproveitaram a discriminação de gênero para achincalhar a roupa e o cabelo rastafari que a procuradora usa e que em nada interferem no desempenho das suas funções públicas. Razão pela qual a Associação Nacional dos Procuradores soltou nota de solidariedade à servidora pública. Não bastasse a truculência contra quem votou diferente ao candidato dos extremistas, são manifestamente sexistas. Pessoas perturbadas que se utilizam de premissas enganosas para justificar a balbúrdia que promovem em nome de um patriotismo falso e desvairado.

PENALIDADES

O ministro Alexandre Moraes tem sido firme contra todos os atentados à democracia e não vai negligenciar contra quem está propondo atos antidemocráticos com ruptura do estado de direito. Moraes promete agir duro contra todos, em especial aos que espalharam fake news durante o período eleitoral. Ao que parece essa turma não acredita nas penalidades, mas elas virão a galope tão forte quanto os cavalos dos potentes caminhões.

INTIMIDAÇÕES

Jornalistas rondonienses também foram hostilizados quando trabalhavam exatamente na cobertura das interrupções das rodovias. Uma intimidação que exige das autoridades a reprimenda exemplar uma vez que o exercício livre da imprensa é essencial na normalidade das instituições em qualquer país civilizado. O jornalismo sempre foi alvo ao longo da história da sanha doentia dos poderosos e dos déspotas, reprovável em qualquer espécie. É uma profissão que resiste a tudo e a todos. Não será dessa vez que vão amordaçar o jornalista e garrotear a informação. Esta coluna, por exemplo, suscita a ira de muitos desses trogloditas e nem por isso se curva aos insultos. Aos colegas hostilizados, recebam da coluna a singela solidariedade.

SUSTENTABILIDADE

O próximo governo tem como uma das metas a sustentabilidade e já posiciona o Brasil em situação mais privilegiada para bons negócios, compatibilizando a exploração das nossas riquezas com um novo modelo sustentável. O meio ambiente tão castigado nos últimos quatro anos, vítima de políticas equivocadas e de revogação de normas que abriram as porteiras para todo tipo de exploração predatória. Os garimpos e a exploração vegetal em áreas de reservas vão receber a fiscalização que a lei exige a partir da posse do novo governo. Um alívio para novas gerações.

ENTREVISTA

A entrevista concedia pelo Chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves, ao competente jornalista Everton Leoni, na SIC TV, foi uma aula de jornalismo pela exploração dos temas mais espinhosos ao entrevistado, e uma exposição de maturidade política de um membro do primeiro escalão do governo que analisou o cenário nacional com a responsabilidade de quem pensa nos interesses rondonienses acima das questiúnculas ideológicas. Leoni e Júnior deram um show na entrevista em tempos de cólera política. Merecem o registro.

CUSTO BRASIL

As tarifas públicas vão ser majoradas com aumentos próximos aos vinte porcento. É o custo das eleições presidenciais que congelou as tarifas para que não interferissem no resultado das urnas. Energia elétrica, gasolina, telefonia, remédios, alimentos, entre outros, terão aumentos para que os preços repressados sejam recompostos. É a conta do custo Brasil que será repartida para todos os brasileiros. A gasolina, por exemplo, já foi reajustada pela quarta vez seguinda nos últimos dias. O reflexo será na inflação e no bolso dos contribuintes. Vamos ver quem vai protestar.