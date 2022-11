Dia 28 de outubro, sexta-feira, na quadra poliesportiva da FIMCA Vilhena aconteceu o último dia da 4º Semana das Engenharias 2022 da FIMCA Vilhena. O evento encerrou com apresentações de projetos e trabalhos acadêmicos, teve ainda sorteio de vários brindes, premiação para o melhor projeto da noite e um show de Comédia stand-up com Carlos Paiva, comediante e apresentador.

A 4º Semana das Engenharias da FIMCA Vilhena, começou dia 26 de outubro, na câmara de vereadores com um cerimonial de abertura, esteve presente juntamente com professores e coordenadores da instituição, Anilto Santos de Moraes secretaria municipal de planejamento de Vilhena. O coordenador da unidade FIMCA Vilhena Wellington Moura, no seu discurso, que foi o último da cerimônia de abertura, oficializou o início da 4º Semana das Engenharias. Na mesma noite teve palestras com profissionais da área, Me. Carlos Pereira Soares, Engenheiros Diego Delani e Cirino dos Santos. Logo após foi liberado um delicioso Coffee Break, para os presentes.

O evento se estendeu por toda semana com minicursos e oficinas de: Orçamento de obras – Teoria e Prática de orçamento de Obras, Desenho técnico para Engenharias – AutoCAD, Ensaios e testes voltados a área de Patologias e das Edificações, Excel Intermediário-Avançado, entre outros. O último dia da Semana das Engenharias foi na quadra poliesportiva da FIMCA Vilhena, onde os alunos e professores organizaram de forma bem dinâmica a exposição dos seus trabalhos. O evento foi aberto ao público, e as pessoas podiam passar pelos espaços designados para cada projeto e ouvir dos alunos a explicação referente ao que estavam sendo apresentado.

Alguns dos projetos apresentados foram: Decodificador de código Morse e Usina Hidrelétrica, orientados pelos professores Luis Antônio Vieira Pelegrineli, Kauê Nicolas Volpe de Freitas, Jairo de Almeida Montalvão. Muito utilizado no passado, o código Morse consiste em um sistema de comunicação letra por letra digitado a partir do ato de pressionar somente um botão, variando apenas a quantidade e o tempo de duração do pulso para então enviar e ser decodificado. Muito utilizado em comunicação de guerra, antes da evolução do sistema de ondas. – Usina Hidrelétrica, Maquete foi feita para apresentar o funcionamento de uma usina hidroelétrica. Converte energia potencial, da água armazenada em altura suficiente para provocar uma queda, em energia elétrica, por meio de força proporcionada por esta queda d’água, move um eixo acoplado em um motor, gerando força motriz, apresentando uma tensão.

Energia Piezoelétrica, também foi outro trabalho apresentado pelos acadêmicos, sob a orientação professor Evandro Medeiros. A maquete representativa de geração de energia elétrica a partir da pressão de placas compostas por material piezo, caracterizado pela capacidade de apresentar uma diferença de potencial após ser pressionado. A maquete sugere a instalação de placas em rodovias, proporcionando tais movimentos pelos veículos que transitarem. O projeto destaque da noite foi o – Combustível do futuro – Idealizado pelo acadêmico Jeider Martendal de Mattos, apresentado juntamente com a turma do segundo período de Engenharia – Orientação do professor Maurício Veiga, apresentação do hidrogênio (H2) como combustível. Apresentação da pesquisa de suas características, propriedades, formas de extração e armazenamento. Bem como sua aplicabilidade prática comercial. Outros trabalhos também foram abordados e explicados para o público na noite. O último dia da 4° Semana das Engenharias foi um sucesso, alunos, professores, coordenadores e o público saíram satisfeito pelo trabalho feito e prestado pelos cursos da área das extas da FIMCA Vilhena.

A instituição fica orgulhosa e satisfeita ao entregar eventos como esse para a população, pois sabe da importância da conexão do trabalho feito em sala de aula e dos projetos realizados e apresentados pelos alunos para a sociedade. A FIMCA Vilhena agradece todos os presentes, por prestigiarem o evento, assim como os alunos inscritos, de várias escolas por participarem durante toda a semana, ao coordenador das Engenharias Gutemberg Torquato e aos acadêmicos que são os idealizadores e organizadores do evento.