O servidor público Gilmar Carneiro Lima, de 43 anos, lotado no Detran de Chupinguaia, procurou a delegacia de Polícia Civil para registrar que estava sendo vítima de bandidos usando seu nome e foto para aplicar golpes, em Vilhena.

De acordo com a ocorrência registrada por Gilmar, estava em seu local de trabalho em Chupinguaia, quando uma colega que trabalha na Ciretran de Vilhena, entrou em contato com ele, e disse que tinha uma pessoa se passando por ele vendendo veículos que estavam apreendidos.

Com isso, a colega de trabalho, mandou Prints de conversas para Gilmar, de uma pessoa que estava sendo vítima dos golpistas e que havia ido ao Ciretran para confirmar se era verdade que órgão estava vendendo veículos sem ser através de leilão.

Pois em uma das conversas, o estelionatário se passando por Gilmar fala que os veículos a venda havia sido apreendidos, eram propriedades do banco e recuperados em blitz e eram veículos seminovos e por isso não iam para leilão.

Diante dos fatos, para se resguardar de qualquer responsabilidade, Gilmar registrou a ocorrência e apresentou as autoridades o número do telefone que estava sendo uado para aplicar os golpes em seu nome e os Prints das conversas dos golpistas com as vítimas.

