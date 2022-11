Em discurso na tribuna da Câmara de Cacoal durante sessão ordinária realizada na última segunda-feira, 7, no Teatro Cacilda Becker, o vereador Valdomiro Corá (Corazinho) solicitou à Mesa Diretora da Casa de Leis que encaminhe ofício ao Ministério Público do Estado (MP) e o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), solicitando informações sobre suposto pedido de fechamento da Escola Municipal José Mauro de Vasconcelos, localizada na Linha E, Setor Prosperidade em Cacoal, região conhecida como “Mata Gago”.

Na opinião do parlamentar, cogitar o encerramento das atividades da Escola é uma falta de respeito com os pais e alunos que estudam na instituição. Para ele, não há razões para atender a medida, “se é que ela existe”, uma vez que não há falta de recursos para melhorar o ensino e a estrutura da unidade de ensino.

“Tanto é, que a Secretaria de Educação do município tem realizado festas com premiações de bicicletas nas Escolas de Cacoal. Não é justo fechar a José Mauro, e obrigar as crianças a se deslocarem até a Escola Claudio Manoel para estudar. Para isso, teriam que sair as 5 horas da manhã de suas casas. Não quero acreditar que o Ministério Público mandou fechar a José Mauro, nem a Anita Garibaldi. Por isso, peço a Mesa que encaminhe ofício ao MP e ao TCE solicitando a veracidade destas informações”, afirmou.

O vereador acrescentou que, como órgãos fiscalizadores dos recursos recebidos pelo município pelo estado e pelo Governo Federal através do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), ambos devem estar cientes que há verbas suficientes para atender a demanda de alunado.

REFORMAS

“Estive em uma reunião na última terça-feira na José Mauro de Vasconcelos, e fiquei com vergonha de ver a estrutura da Escola, quase caindo na cabeça dos alunos. Não é possível um negócio desses. Não falta recurso gente, não falta! Não aceitem fechar a Escola”, reforçou, acrescentando: “Isso é conversa fiada do secretário de educação. Pára de comprar bicicletas e comece a reformar as Escolas. Parem de jogar dinheiro fora, em que não precisa, e comecem a investir no professor. Não vamos ser moleques, e parem com esta conversa fiada de fechar a Escola”.

Ao finalizar o discurso, o parlamentar parabenizou os pais por reivindicarem aos vereadores que atuem em favor da manutenção das atividades na Escola, e se colocou à disposição para continuar defendendo as instituições de ensino.

O não fechamento da Escola Municipal José Mauro de Vasconcelos ficou acordado na reunião citada pelo vereador entre o Conselho Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Assistência Social e trabalho (Semast), Executivo e Legislativo Municipal através da assinatura da ATA que consta o comprometimento com a Comunidade.