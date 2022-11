A Polícia Militar (PM) deteve um homem de 22 anos, após ter filmado uma mulher tomando banho, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição foi enviada ao local do fato, onde a vítima que estava muito abalada psicologicamente, contou aos militares que estava tomando banho, quando percebeu um celular na janela do banheiro.

A vítima disse que mora em uma vila de apartamentos e quando chegou do trabalho, percebeu que só havia gente no apartamento ao lado do seu.

A vítima ainda relatou que quando entrou trancou o portão e somente moradores tem a chave para ter acesso ao local. Com isso, desconfiou que pudesse ter sido o vizinho que estava lhe filmando.

Todavia, os militares abordaram o rapaz de 22 anos para verificar sobre a denúncia, e ele negou que tivesse cometido tal crime e ainda convidou os policiais para entrarem em seu apartamento.

Contudo, assim que foi solicitado seu celular para averiguação ele confessou que tinha filmado a mulher tomando banho.

Além disso, os PMs constataram que no aparelho do suspeito, havia outras imagens em datas anteriores a denúncia.

Os militares ainda localizaram no apartamento do rapaz uma porção de substância análoga a maconha, no qual ele declarou ser usuário de droga. Além disso, no local os PMs encontraram um pé de maconha sendo cultivado num vaso.

Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) juntamente com os objetos apreendidos na ação policial.