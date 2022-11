Na noite de terça-feira, 8, um homem foi surrado por populares após ter atacado carros e ameaçado pessoas usando um facão, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o rapaz teria tido um surto psicótico e usando um facão estava na BR-174, no perímetro urbano atacando veículos parados e também os que transitavam pela via, além de ameaçar as pessoas.

A população conseguiu desamar o homem e aplicaram nele um corretivo. A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram chamados.

O rapaz foi levado para o Hospital Regional e depois a ocorrência foi registrada na delegacia e Polícia Civil.