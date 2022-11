A instalação da decoração natalina deve começar em 1º de dezembro na cidade de Vilhena.

A informação é do presidente da Fundação Cultural de Vilhena, Djavan Santos, em entrevista ao Extra de Rondônia, ao comentar o andamento do processo licitatório para tal finalidade que ocorrerá no próximo dia 22.

Djavan informou que a documentação dos serviços para a licitação iniciaram do “zero”, através de medições de avenidas, praças e trevos que serão beneficiados com a decoração.

Ele explicou que várias empresas entraram em contato com a prefeitura e confirmaram participaram no processo licitatório, que será de forma eletrônica. A empresa vencedora vai comprar o material, fazer a instalação e manutenção durante o período natalino. Depois, a empresa fará a desinstalação do material e vai entregar à prefeitura em caixas, que serão guardadas para que o material seja reutilizado em dezembro de 2023.

Na sessão ordinária de 18 de outubro passado, a Câmara de Vilhena aprovou R$ 613 mil destinado à FCV para contração de empresa especializada em serviço de decoração, montagem, desmontagem e instalação da decoração (leia mais AQUI).