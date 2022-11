Na manhã desta quarta-feira, dia 09 de novembro, o prefeito Adailton Futura participou da solenidade de assinatura de Ordem de Serviço para o início da Construção do Feirão Popular, no valor aproximado de 2.5 milhões de reais. A obra, que tem prazo de 180 dias para ser entregue, será construída à margem da Rodovia BR-364.

Além do prefeito, o evento contou com a presença dos vereadores Ezequiel Câmara, popular Minduin, Paulinho do Cinema, Romeu Moreira, Gilvan Almeida bem como de secretários municipais e representantes da empresa responsável pela obra. Eles foram recebidos pelo subprefeito Gilvan Ferreira Boni e moradores da localidade. Os representantes dos deputados Cirone Deiró e Alan Queiroz também marcaram presença. O vice-prefeito e agora deputado eleito, Cássio Góis, não pode estar presença, em razão de estar em Brasília, mas enviou o seu representante.

Após o discurso do subprefeito Gilvan Boni e vereadores, o prefeito falou sobre a importância da obra para a população de Riozinho. Ele afirmou que esse Feirão Popular terá 14 quiosques e outras áreas de uso coletivo. “Esses quiosques serão disponibilizados aos moradores que queiram comercializar seus produtos, como alimentos, artesanatos e também vamos permitir que as indústrias de confecções da cidade utilizem alguns desses quiosques para vender suas peças produzidas, aos quais vamos orientar a contratarem mão de obra de Riozinho”, destacou.

O Feirão Social terá uma área bem ampla e se converterá em um ponto onde a população de Riozinho tenha um ambiente para compras e interação social. Além de beneficiar a comunidade com a centralização de um ponto onde ela possa adquirir produtos produzidos no distrito, esse Feirão Popular irá, ainda, impulsionar a economia com a geração de postos de trabalho e isso irá resultar em melhores condições de vida das famílias envolvidas.

APOIO AOS TURISTAS

O Feirão Social também será um ponto de apoio a turistas que visitam a nossa região, podendo utilizá-lo como primeiro ponto de parada e adquirir produtos de artesanato e souvenires, além de também poderem provar comidas típicas.

ENTREGA DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE PÚBLICO

O prefeito Adailton Fúria aproveitou a solenidade de assinatura desse importante empreendimento para Riozinho para também fazer a entrega de um ônibus, adquirido pelo município em convênio com o Governo Federal, o qual será utilizado para o transporte público, conectando o distrito ao centro da cidade.

O prefeito, inclusive, foi o condutor em uma viagem inaugural desse ônibus. Ao falar sobre essa decisão do município em dar suporte ao Transporte Público àqueles moradores, ele destacou a importância dessa atuação do Executivo em favor daquela comunidade. “Queremos que as pessoas de Riozinho tenham acesso facilitado à sede do município, seja para trabalhar, seja para efetuar suas compras ou ter acesso a serviços bancários, burocráticos ou administrativos, etc.”, afirmou.