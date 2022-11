A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realiza a campanha do “Novembro Azul”, com a programação voltada para a saúde dos homens.

Com a participação das Unidades Básicas de Saúde (UBS), equipes de Assistência Social e demais secretarias, realizam eventos e atividades focadas para a prevenção e cuidados adicionais da saúde do homem.

Valéria Prado, enfermeira da Atenção Básica, aponta que o “Novembro Azul” tem o objetivo de alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens.

“O público masculino com mais de 40 anos, que apresenta algum sintoma de problema na próstata, como a dificuldade para urinar, jato urinário fraco ou sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, devem procurar o atendimento médico. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele, e a única forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce”, complementou Valéria.

Wueliton Castilho, secretário adjunto de Saúde, reforça que o objetivo da campanha do “Novembro Azul” é a conscientização. “Temos que ter este cuidado com a própria saúde. Em muitos casos, o homem leva mais tempo para procurar um especialista, mesmo já sentindo algum desconforto. É preciso quebrar os tabus em relação aos exames, tendo em vista que o câncer de próstata tem cerca de 90% de chance de cura quando descoberto em sua fase inicial”, aponta.

As ações de prevenção do “Novembro Azul”, seguem em todas as UBS do município ao longo deste mês, com horário estendido das 7h até às 21h, com campanhas voltadas para a saúde do homem, reforçando a importância dos cuidados na prevenção do câncer de próstata, além dos diversos tipos de testagens para outras doenças, dentre elas a sífilis.

O QUE É O NOVEMBRO AZUL?

A campanha Novembro Azul é realizada no mundo todo, e visa a importância da conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata, em boa parte dos casos, a doença se desenvolve lentamente, sem apresentar sintomas. Dessa forma, com medidas preventivas, e a realização de exames, é possível realizar o diagnóstico precoce, aumentando as chances de cura.

COMO PREVENIR?

É recomendado a realização de exames de forma frequente e a adoção de hábitos saudáveis, como:

– Realize um check-up anualmente;

– Faça o controle do colesterol, diabetes e pressão;

– Pratique exercícios físicos regularmente,

– Mantenha o peso ideal;

– Evite cigarro e abuso de álcool;

– Mantenha uma alimentação equilibrada.