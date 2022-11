Durante a primeira semana de novembro, a Sicoob Credisul selecionou e premiou os alunos que participaram da etapa local do Concurso Cultural do Instituto Sicoob. Estudantes do 3º, 5º, 7º e 9º ano concorreram com produções nas categorias desenho, crônica, poema e tira em quadrinhos. Os 12 alunos selecionados, três de cada categoria, ganharam um kit escolar e a vaga para concorrer na etapa regional.

Com o tema “Cooperar para Transformar”, os alunos produziram textos e desenhos dando soluções sustentáveis e cooperativistas para os principais problemas sociais. Foram 732 alunos participantes das escolas Favoo Coop e Wilson Camargo, em Vilhena (RO); Colégio Dois Mil, em Lucas do Rio Verde (MT); Cecília Meireles, em Nova Mutum (MT) e Cooperativa Educacional de Comodoro – COEDUC, em Comodoro (MT).

Confira os selecionados para a etapa regional:

Desenho (3º ano): Giovana As. Zanberlan (Colégio Dois Mil, em Lucas do Rio Verde – MT); Maria Fernanda Gomez Messias (Escola Cecilia Meireles, em Nova Mutum – MT); Valentina Oliveira (Escola Favoo Coop, em Vilhena – RO).

Crônica (5º ano): Bárbara Rosato Gallina (Escola Favoo Coop, em Vilhena – RO); Eduarda Mendes Vasconcelos (Cooperativa Educacional de Comodoro – COEDUC, em Comodoro – MT); Pietro Gabriel Batista Pimental (Escola Favoo Coop, em Vilhena – RO).

Poema (7º ano): Ana Clara de Oliveira Bautz (Escola Wilson Camargo, em Vilhena – RO); Gabriel Raimundo de Barros (Colégio Dois Mil, em Lucas do Rio Verde – MT); Isabelle Ribeiro da Silva (Cooperativa Educacional de Comodoro – COEDUC, em Comodoro – MT).

Tira em Quadrinhos (9ºano): Amanda Pinho Costa (Escola Favoo Coop, em Vilhena – RO); Lorena Emanoelly Silva de Barros (Escola Wilson Camargo, em Vilhena – RO); Natália S. de Lara (Escola Wilson Camargo, em Vilhena – RO).

Além dos selecionados, a cooperativa premiou também as três melhores produções de cada categoria em todas as escolas participantes, totalizando a distribuição de 45 kits escolares. O resultado da seletiva regional está previsto para o mês de novembro.

Próximas etapas do Concurso Cultural 2022

Na etapa regional, os alunos concorrerão com trabalhos de alunos selecionados de outras singulares da Sicoob Central Norte. Os destaques nesta etapa ganharão um tablet e o professor a quantia de R$ 1 mil, além da vaga na etapa nacional, concorrendo com trabalhos de alunos selecionados de escolas cadastradas no concurso por cooperativas de todo o Brasil.

Na etapa nacional, os alunos ganhadores serão premiados com um notebook, o professor ganha um curso de até R$ 3 mil em instituição juridicamente legalizada, e a escola recebe um datashow e uma caixa de som. O resultado da seletiva nacional está previsto para dezembro.