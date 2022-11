Foi aprovada ontem, 09, Emenda do Deputado Federal Mauro Nazif (PSB -RO) ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2023 (PLN 32/2022), na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, que garante R$ 525 milhões para os servidores do INSS, referente a recomposição salarial ao longo dos anos.

“A maior greve que o governo atual passou foi a do INSS, e logo no começo fomos procurados, e em conjunto com a Comissão do Trabalho, conseguimos agendar uma reunião com o Ministro da Previdência, o presidente do INSS e sindicatos dos servidores do INSS. Naquele momento, várias pautas foram colocadas, entre elas, a Emenda que aprovamos hoje, que garante no orçamento de 2023, R$ 525 milhões para os servidores do INSS, referente a perdas salariais que eles tiveram ao longo dos anos e que agora retornam. Foi uma baita vitória para os servidores, mas em especial para a população brasileira, que terá os seus processos analisados de forma mais rápida”, destaca Nazif.