Fiat PSV / CITRÖEN / PEUGEOT

Registrei a coordenadora Kawanny Camargo e a gerente de vendas Rute Mandrick das concessionárias FIAT PSV, CITRÖEN e PEUGEOT em Cacoal, e FIAT PSV em Rolim de Moura comandadas pela dinâmica empresária POLIANA MIRANDA do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia.

MARIA LINDOMAR DOS SANTOS

TÍTULO DOUTOR HONORIS CAUSA

Em Brasília/DF, no último dia cinco, a profª MARIA LINDOMAR DOS SANTOS de Cacoal/RO, recebeu a outorga do Título de Doutor Honoris Causa no auditório Parlamundi, no prédio da LBV. O convite foi feito pelo escritor, doutor Hamilton Werneck, reitor da UNICESCAP.

SICOOB FRONTEIRAS

Semana do SICOOB FRONTEIRAS foi marcada pelo encontro das áreas de desenvolvimento e negócios, que analisaram as entregas e ações de 2022 e também projetaram um 2023, ainda mais forte e produtivo. O lema é “Vamos #juntos conectar propósitos e viver os valores do cooperativismo”.

KELLI MOREIRA FESTEJA NIVER

Em clima de total descontração e alegria, a bioquímica KELLI MOREIRA sócia proprietária do LABORANÁLISES Medicina Laboratorial, em Cacoal/RO, festejou seus 4.2 com festa temática Anos 80 no salão de eventos do restaurante Cabana do Peixe, no último dia cinco. Registrei na foto Kelli Moreira com o esposo empresário Luciomar Alves de Freitas e a filha Laís Moreira de Freitas.

Agradeço o carinhoso convite da bioquímica e empresária KELLI MOREIRA para a animada e alegre festa temática Anos 80, no último dia cinco, no salão de eventos do restaurante Cabana do Peixe em Cacoal, onde comemorou seus 4.2. Na foto estou com a aniversariante Kelli Moreira e sua sócia proprietária Kelly Cristina do LABORANÁLISES Medicina Laboratorial.

A dupla sertaneja CUYABANO & DOURADENSE foi uma das atrações musicais ao vivo na festa temática Anos 80, no último dia cinco, no salão de eventos do restaurante Cabana do Peixe em Cacoal, onde a bioquímica e empresária KELLI MOREIRA comemorou seus 4.2, prestigiada por familiares e amigos.

A ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni que tem como presidente a empresária Vera Bianchini, definiu em reunião as datas para realização das ações preventivas contra o câncer em Cacoal. Campanha COMBONI ROSA voltada às mulheres no próximo DIA 26, e Campanha COMBONI AZUL aos homens no próximo DIA 27. Os atendimentos acontecem das 7h às 12h, na sede da ASSDACO ao lado da Cardiocenter, no Hospital São Daniel Comboni e Heuro. Serão realizados exames preventivos contra os cânceres de mama, próstata e colo uterino. Para garantir o atendimento é necessário levar documentos pessoais e cartão do SUS. Para atender a zona rural para o transporte de homens e mulheres que queiram se beneficiar das ações, a Prefeitura Municipal de Cacoal irá disponibilizar ônibus. A ação em Cacoal, tem apoio do Senar, Clube das Romãs, Laboratório CID, Ligas Acadêmicas de Enfermagem, Lauem, Laeti e Lagon, Fanorte, Centro Educacional Multiensino – CEME, Casa de Apoio e do Núcleo de Oncologia de Cacoal.

A juíza de direito Anita Magdelaine Perez Belem do Juizados Especiais de Cacoal/RO, recepcionou em seu gabinete o desembargador Isaías Fonseca Moraes presidente do NACC – Núcleo de Apoio à Criança com Câncer em Rondônia, que realizará o renomado Show Musical Beneficente “CLÁSSICOS DO MUNDO” no Teatro Cacilda Becker em Cacoal/RO, nos próximos DIAS 26 e 27.

Em Cacoal/RO, no último dia quatro, na Casa de Dança Rodolfo Gonçalves, durante a coletiva de imprensa do NACC – Núcleo de Apoio à Criança com Câncer em Rondônia, que realizará o renomado Show Musical Beneficente “CLÁSSICOS DO MUNDO” no Teatro Cacilda Becker em Cacoal/RO, nos próximos DIAS 26 e 27, registrei o vice-presidente do NACC engenheiro civil Nelson Mangueira com a esposa arquiteta Marcia Lenzi, e professor e dançarino Rodolfo Gonçalves entre o presidente do NACC desembargador Isaías Fonseca Moraes e a esposa Rosita Ramires Moraes.

No último dia quatro, a Casa de Dança Rodolfo Gonçalves em Cacoal/RO, foi palco da coletiva de imprensa do NACC – Núcleo de Apoio à Criança com Câncer em Rondônia, que realizará o renomado Show Musical Beneficente “CLÁSSICOS DO MUNDO” no Teatro Cacilda Becker em Cacoal/RO, nos próximos DIAS 26 e 27. Recepcionaram imprensa e apoiadores do evento, o vice-presidente do NACC engenheiro civil Nelson Mangueira, o presidente do NACC desembargador Isaías Fonseca Moraes e o voluntário do NACC professor e dançarino Rodolfo Gonçalves.

O presidente do NACC desembargador Isaías Fonseca Moraes, o vice-presidente do NACC engenheiro civil Nelson Mangueira e o voluntário do NACC professor e dançarino Rodolfo Gonçalves durante a coletiva de imprensa no último dia quatro, agradeceram ao secretário Pedro Rabelo da SEMC – Secretaria Municipal de Cultura em Cacoal pelo espaço do Teatro Cacilda Becker, onde acontecerá o Show Musical Beneficente “CLÁSSICOS DO MUNDO” em prol do NACC – Núcleo de Apoio à Criança com Câncer em Rondônia, nos próximos DIAS 26 e 27.

Durante coletiva de imprensa do Show Musical Beneficente “CLÁSSICOS DO MUNDO” em prol do NACC – Núcleo de Apoio à Criança com Câncer em Rondônia, nos próximos DIAS 26 e 27, a garota ELISE SANTARELLI acompanhada dos pais Priscila e Alessandro Santareli, e entre o presidente do NACC desembargador Isaías Fonseca Moraes e o vice-presidente do NACC engenheiro civil Nelson Mangueira, foi elogiada pela bela ação em prol da NACC quando doou todos os seus presentes de aniversário às crianças assistidas pelo Núcleo de Apoio à Criança com Câncer em Rondônia. O público presente aplaudiu a ação da bonita e meiga Elise.

Show Musical Beneficente “CLÁSSICOS DO MUNDO” acontecerá no Teatro Cacilda Becker em Cacoal/RO, nos próximos DIAS 26 e 27. Adquira seu convite com voluntários e apoiadores. Contato MARISA LINHARES (69) 9 9335-2883.