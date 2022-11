A bola voltou a rolar no Rondoniense Sub17, com os jogos da 6ª rodada que deveriam ter acontecido nos dias 2 e 3 de novembro, mas em virtude dos vários bloqueios na BR364 as partidas tiveram que ser transferidas para essa quarta-feira (9).

Com a rodovia voltando a normalidade as partidas foram realizadas. Destaque para as vitórias do Sant German e do Real Ariquemes, que venceram fora de casa, Porto Velho e Guaporé ficaram no empate. Confira os resultados.

Vilhenense 0 X 2 Sant German

Portal da Amazônia

Porto Velho 2 X 2 Guaporé

CT Rondoniense

Cacoalense 1 X 3 Real Ariquemes

Aglair Tonelli