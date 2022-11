O Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia segue realizando ações de fiscalização em defesa da sociedade rondoniense.

As equipes de fiscais do órgão verificaram no período de julho a novembro, o total de 1.311 balanças comerciais, além de 1.771 bombas de combustíveis na Capital e também em cidades do interior do Estado, para conferir “in loco” se os instrumentos estão seguindo as normas do Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

As ações executadas buscam coibir a presença de irregularidades na pesagem de produtos em estabelecimentos comerciais, com foco em proteger o consumidor, pois uma balança imprecisa pode desfalcar quantidades do produtos entregues à população. Já, nos postos de combustíveis, o foco é de evitar que ocorra diferença na vazão de combustível entregue ao consumidor.

“Esse é um trabalho silencioso que fortalece nossa economia e que tem o objetivo de garantir uma concorrência justa entre as empresas. Com isso quem ganha é o consumidor, que poderá adquirir produtos que seguem as normas do Inmetro”, pontuou o presidente do Ipem, Theodoro Rahal.

Ao suspeitar de uma possível irregularidade, o consumidor deve entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem Rondônia que atende, registra e faz o encaminhamento da solicitação para a área técnica realizar a fiscalização dos produtos ou instrumentos reclamados. Após a verificação, os resultados são encaminhados à Ouvidoria, que se encarrega de transmitir a informação para o cidadão por meio de um número de protocolo.

Dúvidas, sugestões ou reclamações sobre este e outros assuntos do Ipem/RO, podem ser feitas pelo número da Ouvidoria: 0800 647 7277, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 ou por meio do e-mail ouvidor@ipem.ro.gov.br.