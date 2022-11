O Decreto n° 27.592, de 11 de novembro de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia desta sexta-feira (11), estabelece horários especiais para o funcionamento dos órgãos da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, nos dias úteis de jogos da seleção brasileira de futebol, na Copa do MundoFIFA 2022, que acontece no Qatar.

De acordo com o documento, no dia 24 de novembro, primeiro jogo do Brasil na competição, o expediente será das 7h30 às 13h30; no dia 28 de novembro, o expediente será das 7h30 às 11h, e no dia 2 de dezembro, o expediente será das 7h30 às 13h30.

Os órgãos cujos serviços são considerados essenciais ou atividades, não podem ser interrompidos, terão funcionamento com turnos definidos, conforme critério de seus respectivos titulares.