A deputada federal, Jaqueline Cassol, esteve reunida nesta semana com prefeitos e lideranças de vários municípios de Rondônia. Entre as pautas, estava a disponibilização de recursos, por meio de emendas, para setores tais como infraestrutura, saúde e agricultura.

O prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio, foi ao gabinete da parlamentar e conversou sobre a necessidade de investimentos para a construção de galerias fluviais, bem como a realização de projetos sociais e de saúde. Durante o seu mandato, Jaqueline Cassol destinou cerca de R$ 32 milhões para o município.

Além do prefeito de Rolim, estiveram em Brasília prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e lideranças de Alto Alegre dos Parecis, Primavera de Rondônia, Pimenta Bueno, Santa Luzia D’Oeste, Colorado D’Oeste, São Felipe D’Oeste, Cacoal, Cerejeiras, Chupinguaia e Espigão do Oeste.

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal/Rondônia, Rommel Pessoa Dantas também esteve no gabinete da deputada a fim de solicitar recursos para a construção da nova sede da PRF em Porto Velho.

Jaqueline Cassol também conversou com representantes da Universidade Federal de Rondônia (Unir). A reitora, Marcele Pereira, juntamente com os pró-reitores de pesquisa e planejamento, apresentaram um relatório de prestação de contas dos recursos das emendas de bancada disponibilizados pela deputada. Já o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Edslei Rodrigues de Almeida, e o pró-reitor de Administração, Arijoan Santos, reafirmaram a parceria com a parlamentar.

Jaqueline Cassol está em seu primeiro mandato de deputada federal e neste período já destinou mais de R$ 230 milhões para os 52 municípios de Rondônia. A sua atividade política na Câmara dos Deputados seguirá até o dia 31 de janeiro de 2023.