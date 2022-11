A pandemia COVID-19 e o desenvolvimento da Internet de alta velocidade nos cantos mais remotos do mundo fizeram com que o smartphone em seu bolso fosse quase o meio de entretenimento mais popular de hoje em dia.

Sim, é improvável que os cassinos terrestres e as salas de caça-níqueis deixem de existir, pois um número significativo de usuários sempre precisará de entretenimento “físico” e da sensação de jogo ao toque. Mas já hoje, os gigantes de Las Vegas e Macau reconhecem que os cassinos online têm tomado a maior parte de seus usuários, e estão desenvolvendo plataformas de jogos online por conta própria.

Com isso em mente, vamos tentar acabar com alguns grandes mitos sobre cassinos online que se instalaram entre os usuários ao longo dos anos de estabelecimentos de jogo subterrâneos.

Os cassinos online são projetados para enganar e é impossível ganhar neles

Para não listar todos os argumentos acima, vamos apenas explicar: qualquer cassino on-line legítimo valoriza sua reputação e licença, o que custa muito caro.

Os cassinos on-line, como outras formas de jogo, nunca devem ser abordados sob a perspectiva de “ganhar” propriamente dito. Os usuários que vêem o jogo on-line como uma forma de ganhar dinheiro, mais cedo ou mais tarde, ficarão desapontados com sua escolha.

O objetivo dos operadores legais de jogos de azar é fazer com que os jogos de azar sejam percebidos pelo público em igualdade com outras formas de entretenimento, tais como filmes, boliche, ir a um bar ou restaurante, etc. Dificilmente ocorreria a alguém exigir um reembolso para uma sessão de cinema. Mas devido a percepções errôneas, os operadores de jogos de azar freqüentemente ouvem acusações feitas contra eles.

Os cassinos on-line só podem jogar slots chatos

Anteriormente, as plataformas de jogo online realmente só tinham slots de vídeo disponíveis, o que reduzia consideravelmente as opções do cassino online.

Mas hoje, os operadores legais oferecem a seus usuários a possibilidade de jogar os jogos de cartas mais populares, a capacidade de se comunicar com pessoas reais no formato de pôquer ao vivo, blackjack, roleta, caça-níquéis clássicos, etc.

Além disso, os caça-níqueis de vídeo modernos passaram por mudanças significativas em termos de jogos de azar, portanto jogar um dos clássicos jogos de azar de cassino online é agora muito mais divertido do que antes.

Deve-se notar também que todos os cassinos online sem exceção agem apenas como uma espécie de agregador de jogos e um intermediário entre o jogador e o desenvolvedor. Os jogadores estarão próximos à analogia com Steam, Origin, Battle.net, Epic Games Store e outras plataformas.

Simplificando, o cassino online simplesmente lhe dá acesso aos jogos mais populares, e o próprio desenvolvedor é responsável pelo seu bom funcionamento e regularidade dos ganhos.

Os cassinos online ameaçam a segurança de seus dados pessoais

É um fato que a maioria das plataformas ilegais pratica a transferência dos dados pessoais dos usuários para terceiros. Isto se deve à base comum de clientes e às campanhas publicitárias de operadores inescrupulosos.

No que diz respeito aos cassinos online licenciados, todos os dados do usuário são protegidos legalmente e a probabilidade de perda desses dados é aproximadamente a mesma de vazamento de informações de sua conta bancária.

Os cassinos online incentivam o desenvolvimento do vício do jogo.

O vício psicológico está associado a um grande número de atividades sociais. E o vício do jogo não é exceção. Mas na verdade, o número de jogadores com problemas entre os operadores de jogo legais é apenas alguns poucos por cento, e dentro da população de diferentes países o número de pessoas com dependência do jogo é estimado em 1-2%.

Os cassinos oficiais terrestres ou online não têm interesse em ter jogadores viciados vindo a eles, pois a longo prazo tal negócio só pode existir graças aos clientes regulares responsáveis que podem se dar ao luxo de gastar dinheiro com este tipo de entretenimento.

Qualquer cliente de um cassino online legal também pode procurar ajuda de seus representantes, colocar seu nome no registro de pessoas com restrições de jogo e pedir informações sobre instalações especializadas em tratamento de jogos de azar.